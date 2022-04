Cardi B elimina sus redes sociales tras acoso de fans

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, pues mientras que para muchas celebridades ha sido un puente para estar en continúo contacto con sus seguidores, para otros a resultado todo lo contrario, como le sucedió a Cardi B, quien se vio obligada a desactivar su cuenta de Twitter justo antes de los Premios Grammy 2022.

Y es que algunos de sus fans en la red mostraron su decepción al pensar que la icónica rapera asistiría a la alfombra roja y a la ceremonia, ya que estaba nominada a Mejor Interpretación de Rap con “Up”, pero esto no ocurrió, haciéndola blanco de insultos.

Durante la ceremonia de los Grammys, la rapera se aventuró en un acalorado intercambio con varios de sus seguidores de Twitter, en comentarios ahora borrados, respondió a las reacciones de sus fans.

"No voy a ir a un premio si no tengo una nueva canción que interpretar o si mi álbum no ha salido al mercado... El año que viene", tuiteó hacia el comienzo del intercambio de opiniones, insistiendo a sus seguidores en que nunca había insinuado que asistiría.

Pero parece que la respuesta solamente generó más molestiaen sus seguidores, quienes comenzaron a atacarla, en incluso arremetieron en contra de sus hijos, desatando el enojo en la estrella, quien no dudó en defenderlos. "Estoy borrando mi Twitter, pero por Dios, odio a esta base de fans tan tontos", escribió, "Los tontos lentos están arrastrando a mis hijos porque pensaron que iba a ir a los Grammys y no lo hice". Cuando la p... insinué que iba a ir... simplemente p... estúpida, no puedo, necesito protegerme". Y aunque en un principio solo había desaparecido su cuenta de Twitter, ahora ya tampoco es visible su cuenta de Instagram. Ni los representantes, ni la propia Cardi B han confirmado cuándo, o si volverá a las plataformas. Esta no es la primera vez que Cardi cierra sus cuentas en las redes sociales, después de que en marzo de 2021 los usuarios online se lanzaran a criticar su vida personal con Offset.