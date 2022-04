Abuelita tiktokera revela reglas para su funeral y su lista se vuelve viral

Todos hemos pensado alguna vez en lo que nos pasará cuando partamos de este mundo, dejando en algunos un pozo de pánico y desesperación, sin embargo, hay personas que tienen una idea bastante clara de cómo quieren que sea su funeral y de quiénes quieren que asistan, como una abuelita que ha decidido compartir unas reglas a través de redes sociales.

Se trata de Lillian Droniak, una mujer de 92 años de Connecticut que ha impactado TikTok con las reglas que dispuso para su funeral, incluida la mujer que exige que sea excluida de la lista de invitados.

Droniak es firme en tres cosas que menciona en su vídeo: que la gente llore pero no se exceda, que se prohíba a Bertha en la puerta y que todo el mundo se emborrache después.

“Estas son mis reglas en mi funeral', dice. "¡Escuchen!: Puedes llorar, pero no demasiado. No hagas el ridículo', 'Bertha no está invitada. No la dejes entrar",Y será mejor que te emborraches después. Toma un trago por mí", se le escucha decir.