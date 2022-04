Lupillo Rivera revela cómo es que Belinda lo “convenció” de tatuarse en su honor

Ya casi se nos hace costumbre que Belinda esté en la mira de todos, y no es para menos, ya que tan solo han pasado algunos meses desde que terminó con Christian Nodal.

Como muchos saben, durante este tiempo, infinidad de rumores han surgido en torno a los dos en las redes sociales, y uno los más escandalosos fue el día en que los fans de la pareja se dieron cuenta de que Nodal se había quitado los tatuajes que se hizo en honor a su ex prometida.

Desde ahí los temas relacionados a los tatuajes no pararon de circular, e incluso se recordó a los ex de Beli que también se habían tatuado algo de ella, como por ejemplo, Criss Angel o Lupillo Rivera.

Relacionado a lo anterior y después de tanto tiempo, quien decidió dar el primer paso para contar cómo es que Beli logró que se tatuaran su rostro, fue Lupillo Rivera, quien en una entrevista con Yordi Rosado dio detalles de cómo es que tomó dicha decisión y además, reveló detalles de la relación que mantuvo con la intérprete de “Luz sin Gravedad”.

"¿Cómo los convence de los tatuajes, qué les dice?", preguntó Yordi a Lupillo, quien si dudarlo comenzó a contar: "Una vez estábamos ella y yo platicando, y ella me enseñó a unos fans que tenían unos tatuajes, estábamos platicando de los tatuajes y yo le dije 'yo me voy a poner un tatuaje' ella me dijo 'no te lo pones, a ti ni te gusta mi música’”.

El cantante reconoció que únicamente había escuchado un par de canciones de la famosa antes de eso, sin embargo, él insistió en que se tatuaría su rostro.

"Esa noche yo tenía una salida a las Vegas porque iba a estar en unos premios, llegando allá empecé a buscar un tatuador y ya le dije 'sabes qué, mándame una foto o voy a escoger una yo' y ya me dijo 'no, no, no te lo puedes poner'", contó Rivera.

"Yo le dije me lo voy a poner y eran las 11 de la noche, llegamos a la sesión y tardaron ocho horas en ponérmelo, iba yo sólo, con mi ingeniero que fue el que consiguió al tatuador".

De acuerdo al hermano de Jenni Rivera, al otro día tenía una entrevista a las 7 de la mañana por lo que llegó desvelado y pensaron que había llegado crudo. Respecto a si los memes sobre su tatuaje le molestan comentó: "Yo agradezco a toda la gente que hace memes porque estaban trabajando por mí".

¿Fueron novios?

Algo que definitivamente intrigó a muchos en más de una ocasión fue saber si tanto Lupillo como Belinda habían mantenido una relación amorosa, y por lo que contó el cantante a Yordi, todo parece indicar que si.

"Pasamos un tiempo agradable, tuvimos nuestra historia, tuvimos nuestro tiempo, nosotros en nuestro tiempo fuimos felices, yo siempre que he hablado bien de ella, le he deseado lo mejor, que sea feliz, que busque su felicidad, que busque su identidad con un hombre y que busque al hombre correcto y que ojalá encuentre al hombre que la haga completamente feliz, que ella siga adelante".

De acuerdo al cantante, sus compañeros Ricardo Montaner y Yahir habrían sido los primeros en enterarse de su relación con Belinda cuando ambos participaban en La Voz, de TV Azteca y la razón por la que se negaron a hablar públicamente de ella fue porque así lo decidieron ambos.

"A Belinda jamás tuve que comprarle nada, nunca que lo compré casa, yo no sé quién salió con ese rumor, nada de ese rollo, nunca tuvimos que hacer nada de esa onda, lo de nosotros fue un tiempo divertido un tiempo feliz”.