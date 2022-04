Qatar 2022: Banderas de comunidad LGBT serán decomisadas durante el Mundial

La próxima Copa del Mundo de 2022 ha estado envuelta en distintas controversias sobre las medidas conservadoras que la nación del Golfo tendría para los asistentes, y ahora se ha al ojo del huracán debido a la nueva medida que tendrán que tomar los asistentes: no acudir con ninguna bandera de la comunidad LGBTQ+.

Las banderas LGBTQ+ podrán ser retiradas a los hinchas en el Mundial de Qatar para protegerlos de ataques por promover los derechos de los homosexuales, dijo un alto dirigente que supervisa la seguridad del torneo

El general de división Abdulaziz Abdullah Al Ansari dejó clara la postura de la nación sobre las muestras públicas de "opiniones políticas", sin embargo insistió en que las parejas LGBTQ serían bienvenidas y aceptadas en Qatar, a pesar de que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen estando penalizadas en la conservadora nación del Golfo.

"Si el aficionado levanta la bandera arco iris y yo se la quito, no es porque quiera, de verdad, cogerla, para insultarle de verdad, sino para protegerle... Porque si no soy yo, otra persona de su entorno podría atacarle... No puedo garantizar el comportamiento de todo el pueblo. Y le diré: 'Por favor, no hay necesidad de levantar realmente esa bandera en este momento'".

Imagen / Abdulaziz Abdullah Al Ansari El actual director del Departamento de Cooperación Internacional y Presidente del Comité Nacional Antiterrorista del Ministerio del Interior, Al Ansari aseguró que "Si quieres demostrar tu punto de vista sobre la situación (LGBTQ), demuéstralo en una sociedad donde será aceptado. Nos damos cuenta de que este hombre consiguió la entrada, viene aquí para ver el partido, no para manifestarse, un (acto) político o algo que esté en su mente". Los comentarios crean confusión Los comentarios de Al Ansari sobre la confiscación de las banderas arco iris de los aficionados han creado confusión entre los activistas, esto debido a que la jefa de responsabilidad social y educación de la FIFA, Joyce Cook, declaró en 2020 que "las banderas arco iris y las camisetas serán bienvenidas en el estadio, eso es un hecho. Entienden muy bien que esa es nuestra postura". Además, el director ejecutivo de la Copa Mundial, Nasser Al-Khater, también dijo que "respetaremos las directrices de la FIFA sobre la autorización de las banderas arco iris".