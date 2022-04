Lorde sorprende a sus fans cantando 'Hentai' de Rosalía en pleno concierto

Sin duda alguna, Rosalía ha convertido su más reciente “Motomami” en todo un fenómeno mundial, traspasando las fronteras del idioma, así lo dejó ver Lorde, y es que en plena gira de su nuevo álbum "Solar Power", sorprendió a su público presente versionando la canción“Hentai”.

Fue durante su espectáculo en Nueva York que Lorde se tomó un momento para convertirse en toda una camaleona del pop al entonar una nueva versión de la balada futurista del reciente álbum de Rosalía.

El increíble momento quedó captado en un clip que rápidamente le ha dado la vuelta al mundo en dónde se le ve sentada sobre unas escaleras, iluminada y con un sol detrás de ella, para interpretar la letra con un perfecto español.

La cantante neozolandesa captó y emocionó a todos con su impecable versión, sin embargo, esta no es la primera vez que la artista menciona la gran admiración que siente por la cantante española, pues apenas se lanzó el álbum de Rosalía, Lorde manifestó haberlo escuchado todos los días.

"He escuchado el disco de Rosalía todos los días desde que salió, joder, es tan bueno, me dieron arcadas cuando escuché esa interpolación de Arcángel, Hentai es una genialidad, Sakura... proyectos como este me recuerdan por qué vivo para la música pop: en su mejor momento, no hay nada mejor".

Y como era de esperarse, las redes se revolucionaron y de inmediato comenzaron a pedir un dueto en español-inglés entre ambas. ¿La llegarán a cantar juntas alguna vez? Habrá que esperar para saberlo.

