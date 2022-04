Le llueven memes a Lenny Kravitz luego de su visita a la CDMX

Recientemente, los usuarios de las redes sociales estallaron de emoción al enterarse de que el cantante Lenny Kravitz estaba en la Ciudad de México, caminando tranquilamente cerca del metro Mixcoac.

Aunque no dio detalles o explicaciones del porqué se encontraba en México, el intérprete de “Are You Gonna Go My Way” se volvió viral en las redes sociales tras compartir una fotografía en su cuenta de Twitter en donde se le ve de visita cerca de una de las estaciones de la línea anaranjada del metro.

Por supuesto que ante la noticia de que se encontraba cerca, muchos fans del cantante no dudaron ni un segundo en asistir al sitio para ver si se lo encontraban, sin embargo, hasta el momento ningún usuario de la red ha compartido alguna imagen que corrobore que estuvo junto al artista.

Por otra parte, es importante mencionar que la visita de Lenny no solo generó emoción en decenas de personas, también memes.

Y es que no se podía ir del territorio mexicano sin una dosis del humor característico de nuestro país, por lo que no tardaron en los cibernautas en hacer uso de sus editores de fotos y utilizar la imagen de Kravitz para llevarlo a diversos lugares emblemáticos de la ciudad.

Ahora podemos ver al cantante viajando en la concurrida línea 2 del metro, en la Basílica de Guadalupe, en la ropa de paca, esperando por una “licuachela” y hasta con una bolsa del mandado que trae la leyenda de cliente fiel.

¿Qué opinas de los memes?

Directo a la casa @LennyKravitz que ya te tengo listas tus quesadillas con queso. pic.twitter.com/QmbyBabTfa — Dra. Sepia (@daphnella) April 20, 2022

Pues dicen que Lenny Kravitz va camino a la transmisión de #TatatiuEnConvoy, deja de negarlo @Tatatiu !!! 😅😅😅😅 pic.twitter.com/iqdf7MDDo7 — Ru👁. (@RubsRamone) April 20, 2022

Grande Lenny Kravitz, ya le cayó a las licuachelas La Barby de Tepis. Se antoja con este calorón. pic.twitter.com/4448D0PA85 — Gus Pineda (@gus_negrete) April 20, 2022

La Panadería Sandy, orgullosa patrocinadora de Lenny Kravitz, domicilio conocido, Col. Pensil, México Distrito Federal. pic.twitter.com/tm8wlLD5xa — Aldo (@aldo3G5) April 20, 2022