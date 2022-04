Christian Nodal asegura que se va a Estados Unidos porque en México no disfruta de sus lujos

Recientemente, Christian Nodal sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se mudaría a Estados Unidos, esto luego de que en México no puede disfrutar del estilo de vida que le gusta y además no puede tener privacidad.

El mensaje que dio a través de sus redes sociales de inmediato se hizo viral, y lo que más llamó la atención de los internautas es que el cantante de 23 años asegura que en el territorio mexicano no puede disfrutar de los lujos que tiene, pero en Estados Unidos, sí.

Cabe señalar que en varios momentos Christian ha hecho comentarios acerca de las pertenencias que tiene, como por ejemplo, cuando en una ocasión compartió en su cuenta de Instagram la imagen de su Cadillac Escalade Sport en color negro con interiores de piel, el cual tiene un valor de poco más de 2 millones de pesos mexicanos.

En el video corto que compartió a través de la red, se le oye decir que ya no vive en México debido a que tuvo problemas de privacidad con algunos de sus fans, y que fue básicamente por eso que decidió mudarse a Los Ángeles para poder disfrutar de sus lujos.

“Es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, mencionó el cantante.

Además de lo anterior, el cantante de regiomontano contó una anécdota de cuando compró un lujoso carro Ferrari y asegura que era el único que existía en el país por lo que todos sabían que se trataba de él.

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí (Estados Unidos) es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí” finalizó.

