‘Avatar 2’ se estrenará este año y estos son todos los detalles que conocemos

Sin duda, una de las películas más espeluznantes de todos los tiempos ha sido ‘Avatar’, no solo por la excelente dirección que tiene, también por los efectos especiales que se manejan en ella, el guion y el mensaje de consciencia que ha revolucionado la forma en que el ser humano interactúa con la naturaleza.

También sabemos que al ser la película más taquillera de la historia, muchos seguidores de la misma se quedaron con las ganas de saber si habría en su momento una segunda parte.

También puedes leer: James Cameron revela primeras imágenes de Avatar 2

Por varios años se especuló lo anterior, sin embargo, nunca se confirmó si se haría un segundo rodaje.

Para buena suerte de aquellos que son fans de la cinta, hoy te comentamos que por fin dieron la noticia de que habrá una precuela, la cual llevará por título ‘Avatar 2’.

Como bien recordaremos esta espectacular película que tiene la autoría de James Cameron, fue vista en los cines de todo el mundo hace 13 años, y en ese entonces recaudó más de tres mil millones de dólares en taquilla.

Quizá te interese: Así es dónde graban Avatar 2

Debido al rotundo éxito, 20th Century Studios está preparando la secuela de esta historia, la cual llegara a los cines más pronto de lo que podríamos pensar, de hecho ya hasta se revelaron sus primeras imágenes, así como el nombre que llevará y su fecha de estreno.

Detalles de ‘Avatar: The Way of Water’

El estudio proyectó el primer tráiler de la esperada película en la conferencia CinemaCon de Las Vegas el pasado 25 de abril, aunque el público no podrá verlo hasta el 6 de mayo cuando se proyecte exclusivamente en cines durante los cortos previos de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, otra de las más esperadas del año.

Ya que si no quieres ir al cine solo para ver el tráiler, este se estrenará una semana después en redes sociales, es decir, aproximadamente el 13 de mayo, para que estés al pendiente.

El nombre oficial para Avatar 2 que se anunció durante la CinemaCon será Avatar: The Way of Water, y para hacer honor al nombre de la cinta, el escenario principal de la trama será el océano (sí, Pandora estará en el mar), diez años después de los hechos que vimos en la primera entrega de Avatar, donde Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) crían a sus hijos y viven en un mundo en guerra.

Te recomendamos: James Cameron hará secuelas de Avatar y Terminator ¡En producción!

Algo que indudablemente llamará la atención de esta nueva cinta es que estará rodada con una tecnología de punta, el 3D “de mejor resolución” y una “efectos visuales de mayor realismo”.

“Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos”, aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda, donde está ultimando los detalles del lanzamiento.

¿Eres fan de esta película?

También puedes leer: Kate Winslet se une a las secuelas de Avatar