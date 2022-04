Tobey Maguire se convertirá en Charles Chaplin para "Babylon"

La CinemaCon que ha reunido en Las Vegas a las más grandes productoras de la industria del cine hollywoodense no ha dejado de sorprendernos con nuevos anuncios, y esta vez le toco el turno a Tobey Maguire de ser el protagonista al revelarse que dará vida al enorme Charles Chaplin en un nuevo film.

Fue el director Damien Chazelle quien confirmó la noticia presentando nuevas imágenes en dónde confirman la participación del actor en el nuevo proyecto del director, el cual tituló “Babylon”.

La noticia es especialmente emocionante, no sólo por el gran talento de Maguire como actor, sino también por que significaría el regreso del actor tras retomar su papel de Peter Parker en Spider-Man en Spider-Man: No Way Home el año pasado.

La película será dirigida por Damian Chazellerconocido cineasta responsable de éxitos como "Whiplash" y "La La Land". Además, Maguire también participará como productor de esta cinta.