James Corden se despide del 'Late Late Show'

Sin duda alguna, James Corden se ha distinguido por su gran carisma y sentido del humor, convirtiéndose así en uno de los presentadores favoritos de la tv, sin embargo acaba de sorprender a sus fieles seguidores al anunciar que está a poco tiempo de decir adiós al programa que lo ha catapultado al éxito.

Fue durante su última grabación que Corden anunció su decisión de dejar el programa, mismo que comenzó a conducir en 2015, a través de un clip en dónde hacía un balance de los siete años y medio que lleva ejerciendo como maestro de ceremonias del programa.

“Hace siete años y medio comencé a presentar este programa. Y no hay otra manera de decirlo, me ha cambiado la vida. Me encanta. Amo a todas las personas que trabajan aquí. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Ha superado mis sueños más salvajes. Así que estoy feliz de anunciar hoy que he firmado un nuevo contrato, para continuar. presentando The Late Late Show”, comentó James.

Además, confirmó que extendió su contrato con CBS por un año más antes de dejar el programa al final de su extensión en la primavera de 2023.

“Todos estamos decididos a hacer de este el mejor año que hayamos tenido haciendo este espectáculo. Vamos a salir con una explosión. Va a haber viajes compartidos, cruces de peatones, bocetos y otras sorpresas. Y habrá lágrimas. Habrá tantas lágrimas”, dijo Corden al borde de las lagrimas.

Al final agradeció a cada una de las personas que han estado con él a lo largo de su camino en el proyecto: “Porque esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar, realmente lo ha sido. Nunca he dado este trabajo por sentado. Nunca. Ni una sola vez. Y… el hecho de que nos miren en casa. O en línea. Dondequiera que estén, en todo el mundo. El hecho de que podamos tratar de entretenerlos y pasar tiempo con ustedes es un privilegio absoluto para mí y para cada una de las personas que hacen este programa”, concluyó Corden.

Sus inicios

James fue nombrado anfitrión de “The Late Late Show” en 2015. Había protagonizado la serie de comedia británica “Gavin & Stacey” y ganado un premio Tony en 2012 por su actuación en Broadway en “One Man, Two Guvnors”, pero no era muy conocido por los televidentes estadounidenses.

Ahora, durante más de mil noches, James ha sido anfitrión de The Late Late Show, mientras la banda tocaba y escenas del horizonte de Los Ángeles llenaban la pantalla.

El rey del “Carpool Karaoke”

“Carpool Karaoke” y otros segmentos graciosos como “Crosswalk the Musical” se volvieron populares en internet, y logran impulsar el alcance de Corden. Tan solo el Carpool Karaoke de Corden con Adele ha sido visto más de 250 millones de veces en YouTube, mientras que su viaje con One Direction ha acumulado 189 millones de visitas.

La propia página de YouTube del Late Late Show ha tenido casi 10.000 millones de visitas y cuenta con más de 27 millones de suscriptores, la segunda más alta del late-night con sus grandes retos y aventuras, como aventarse de un avión junto a Tom Cruise, hasta llevar a BTS a bailar a las calles de Los Ángeles.

