Joven consigue el trabajo "de sus sueños" y la reacción de su madre se vuelve viral

Conseguir el empleo ideal se ha vuelto más difícil pues son cada vez más los estudiantes que egresan de una carrera profesional y pocas las vacantes que ofrecen, sobre todo después de vivir una pandemia, varias empresas han tenido una fuerte crisis económica que ha provocado miles de desempleos y bancarrotas.

Sin embargo, obtener el trabajo que siempre había anhelado no solo le dio la oportunidad de seguir superándose a una chica, sino que su felicidad fue tan grande que contagió a su mamá, quien rápidamente se convirtió en un fenómeno viral gracias a su reacción.

TE RECOMENDAMOS: Celebra nuevo trabajo, cámaras de seguridad la captan y la vuelven viral

Se trata de la usuaria en Tiktok @saravazquezramos quien, pese a que pensaba que no lo conseguiría, decidido compartir el momento en el que se le notificó que había sido aceptada para estar en la plaza del hospital que ella había escogido.

En el clip se aprecia como se encontraba junto a su madre mientras leía el mensaje donde le notificaban que había conseguido los créditos necesarios para la plaza en Médico Interno Residente de Obstetricia y Ginecología.

Al terminar de leer, la joven rápidamente comenzó a llorar de felicidad, pero sin duda quien logró llevarse el protagonismo del vídeo fue su madre, quien no paraba de saltar y gritar: “Lo conseguiste. Tenía tu nombre” con gran emoción.

El emotivo momento le dio la vuelta a las redes sociales, generando cientos de “me gusta” y una gran cantidad de comentarios por parte de usuarios que estaban muy conmovidos: "Mi pasión: llorar por gente desconocida", "Me emocione solo de ver la ilusión de la madre", "Toda España celebrando esta plaza? Si somos", "La conozco? NO Estoy llorando? SI", "He llorado y ni te conozco, enhorabuena", son algunos de los comentarios que hay en el video.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Fue despedida?: Jefe descubre a empleada bailando con mucha pasión en horario laboral

Fueron tantos los comentarios que Sara compartió otro vídeo en dónde agradeció a todas las personas que comentaron y compartió como fue toso su proceso para la selección de plaza.