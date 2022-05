Hombre regala lujosa casa a sus padres adoptivos

Bien dicen que “padre no es el que engendra, sino el que cuida” y así lo demostró un hombre quien, 25 años después, decidió regalar una lujosa casa a sus padres adoptivos como muestra de todo su amor y agradecimiento a ellos.

Se trata de Jayvee Lazaro Badile II, quien después de que su padre biológico no pudiera hacerse cargo de él, fue recibido con los brazos abiertos por una familia de escasos recursos, quienes no dejaron que eso les impidiera criarlo con mucho amor.

Nanay y Tatay recibieron a Jayvee cuando tenía tres meses, pese a ser una familia de bajos recursos, sin acceso a la luz o el agua siempre creció rodeado de amor, logrando convertirse en un exitoso empresario y usó parte de su fortuna para regalarles una casa de lujo.

"Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no llevábamos una buena vida. Se inundaba, como no podíamos pagar nos cortaban la luz, no había suministro de agua y el baño no funcionaba”, recordó Jayvee a través de su cuenta oficial de Facebook.

“La vida fue muy difícil. Tenía que estar trabajando como estudiante, y estábamos felices de que Na pudiera hacer dos comidas al día. Además de eso, vivíamos en un apartamento de apenas 20 metros cuadrados”, explicó.

Jayvee decidió que su familia no podía continuar así, y después de trabajar arduamente como ven vendedor de seguros hasta alcanzar el puesto más alto de la agencia, pudo lograr regresar lo que el recibió: “Ahora que tengo la oportunidad de devolverles algo de lo que me dieron, me voy a asegurar de que vivan sus sueños, más de lo que podrían imaginar”, explicó el joven.

La nueva casa cuenta con tres pisos, siete habitaciones y capacidad para que 28 personas puedan dormir: “Pagué la casa en efectivo y fue construida en un año. Tiene suficientes habitaciones, y no trajimos nada de la casa anterior, excepto la TV que compré para mi familia como regalo de Navidad antes”, explicó Jayvee.