Christian Nodal revela la primera pista del porqué se separó de Belinda

Todo parece indicar que Christian Nodal perdió la paciencia y tomó la decisión de publicar una conversación de WhatsApp que tuvo con Belinda antes de terminar definitivamente su compromiso.

Al parecer lo anterior se desencadenó luego de que la madre de ella respondiera al tuit de una usuaria de las redes sociales quien publicó un par de lineas en donde se leía que la ojiverde “no debería regresar con Nodal”, y además lo llamó “naco”.

Por supuesto que al ver esto, Nodal no se quedó atrás y decidió lanzar su opinión, dejando ver que una de las razones por las que terminó con la interprete de "Bella traición" habría sido, como se había especulado en un principio, por un tema de dinero.

Este mensaje fue el que influyó a Nodal / Internet

Y es que el cantante exhibió una conversación que habría tenido con su exprometida; además dentro de la publicación pidió que lo dejaran en paz, pues él asegura que está sanando.

En la controversial captura de pantalla que compartió se puede leer a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero además de lo de sus papás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, a parte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?”, escribió vía Whattsap la cantante y actriz de "Bienvenidos a Edén", a lo que Nodal escribió públicamente: