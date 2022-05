Corona Capital Guadalajara 2022

El acto sorpresa aquí fue un Dj Set por parte de uno de los headliners del cartel, Miami Horror, esto si es el sabor de rifarse.

El festival tuvo más de 30,000 visitantes por día, esto da un estimado de más de 60,000 espectadores que disfrutaron de las presentaciones de The Hives, The Strokes, Kings Of Leon, Blondie, CHVRCHES, Tove Lo, Smash Mouth, Metronomy, The Drums, Chet Faker y muchos más.