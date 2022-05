¿Las recuerdas? Así lucen ahora Lena y Julia, las integrantes de “t.A.T.u.”

Si abriste esta nota es porque seguramente en algún punto de tu vida fuiste fan, o al menos te gustaban algunas de las las canciones de un grupo ruso llamado t.A.T.u., y no es para menos ya que en su momento este duo causó revuelo a nivel mundial, no solo por la música y la letra de sus canciones, también por su forma de vestir e incluso su forma de pensar.

Relacionado a lo anterior y como muchos recordaremos, la canción "All The Things She Said” fue la que las catapultó a la cima de la fama, tanto así que en la actualidad dicha melodía suma más de 260 millones de reproducciones en YouTube y más de dos millones de likes.

Por si fuera poco con el número de vistas, Lena Katina y Julia Vólkova junto con su música también se convirtieron en representantes de la comunidad LGBT+, de hecho, aún en la actualidad es común encontrar sus canciones de fondo en las plataformas de dichos grupos sociales.

La historia de Lena y Julia en el mundo de la música comenzó a finales de los años 90, en la capital de Rusia, Moscú, pues fue ahí en donde tuvo lugar el surgimiento del proyecto musical que rápidamente logro acaparar la atención de millones de personas en todo el mundo.

Por otra parte, es curioso comentar acerca del significado que tiene el nombre del grupo, ya que por si no lo sabías retrata la frase Eta dievushka lyubit tu dievushku, la cual significa “Esta chica ama a esa chica”.

Además de lo anterior, se dice que en 1999, cuando comenzaba el proyecto, el productor Ivan Shapovalov realizó un casting al que acudieron cientos de chicas, y de todas solo eligieron a ellas dos.

Por supuesto que para muchos esta no había sido una elección justa, pues ellas anteriormente ya habían estado en un proyecto infantil llamado Neposedi.

Y al enterarse de esto en 2004, la fama del grupo comenzó a decaer, pues muchos seguidores se sintieron traicionados ya que ambas cantantes ya hasta se habían colocado como referentes de la comunidad LGBT.

Fue así como la banda anunció su fin en 2009, y no fue si no hasta 2014 que Lena y Julia después de varias negociaciones decidieron reunirse en 2014 para dar un show en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi.

Pero, ¿qué es de ellas en la actualidad?

Como bien dijimos anteriormente, tanto Lena como Julia se han mantenido en la música como solistas, pero sin tanto éxito, además siguen activas en las redes sociales, y es justo ahí en donde hemos podido ver parte de cómo es vida cotidiana.

Por una parte, Lena Katina inició una fructífera carrera en solitario donde destacan temas como "Never forget", "An invitation" y "Who I am". Por si fuera poco, destaca la colaboración que hizo en 2011 con el grupo Belanova para el sencillo "Tic toc".

Además de eso, Katina también ha sido conocida en los últimos años por su labor como filántropa y por su activismo a favor de la comunidad LGBT+.

En el aspecto personal, se convirtió en madre del pequeño Aleksandr Aleksandrovich, fruto de su relación con el músico esloveno Sasha Kuzmanovic.

De Julia Vólkova sabemos que después de que se deshiciera el grupo t.A.T.U. ella también decidió mantener el camino en la música en solitario, pero por desgracia en 2012, la vida dio un giro completo para ella al ser operada de las cuerdas vocales, situación que no le benefició ya que su voz quedó afectada para siempre.

Cabe señalar que Julia también se convirtió en madre de una niña llamada Viktoria Vólkova y un niño llamado Samir Yasinov.