Mario Bautista asegura que Justin Bieber canceló su presentación minutos antes de que iniciara su concierto

A estas alturas, todos sabemos el furor que causó Justin Bieber tras su llegada a la Ciudad de México, y el resultado de las presentaciones que ofreció a sus fans tanto en Guadalajara como en Monterrey.

Y es que no era para menos, pues el cantante se ha convertido en uno de los más escuchados en todo el mundo.

También puedes leer: Mario Bautista compartió su buena vibra en ¡Ya Párate! y puso a cantar a todos

Por supuesto que ante la importancia musical que tiene en nuestro país, muchos comenzaron a preguntarse quien sería el artista que abriría sus shows, y a muchos sorprendió la noticia de que el cantante mexicano Mario Bautista habría sido el elegido para marcar el inicio de este gran concierto.

De acuerdo a las declaraciones de Mario, todo iba muy bien, pues el equipo que representa a Justin en nuestro país ya le había garantizado que todo estaba en orden y que se llevaría con éxito su presentación en el concierto de Bieber.

Sin embargo y sin mayor explicación, los agentes de Justin le cancelaron a la mera hora, es decir, a minutos antes de que iniciara el concierto el 26 de mayo.

Quizá te interese: Lanza Mario Bautista el tema “Miami” al lado de Austin Mahone y Lalo Ebratt

Fue así que a través de sus historias en Instagram, el interprete de “Brindo” reveló que los empresarios que trajeron al canadiense, le cancelaron sin darle mayor explicación.

Cabe recalcar, que una semana antes de que Justin Bieber se presentara en tierras mexicanas, y días después de que los rumores sobre Mario Bautista surgieran, se reveló también que Eddie Benjamin y ¿Teo?, serían los encargados de abrir los shows en Monterrey y Guadalajara.

Te recomendamos: Mario Bautista en El Evento 40

“El día del evento, la empresa que contrató a Justin Bieber, me marcó y me dijo ‘No se va a poder’, iba a ser el opening act, un sueño hecho realidad, nos preparamos un mes entero, se hicieron ensayos durísimos hasta se rentó un venue para ponerlo en escenario, pero al final no sucedió”, expresó Mario Bautista

Por último, el cantante mexicano señaló que cuando suceden cosas malas en la vida, hay dos caminos, tirarse y llorar o agarrar esa energía y transmutarla a través de algo bueno para el futuro. También agradeció a todas las personas que mandaron buena vibra cuando se enteraron de la noticia.

También puedes leer: Esto es lo mejor de LOS40 Básico con Mario Bautista