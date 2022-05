Johnny Depp sorprende al cantar y toca la guitarra en concierto de Jeff Beck tras juicio contra Heard

Tras seis semanas de testimonios en el juicio por difamación en el que Johnny Depp y Amber Heard se embarcaron, el actor parece volver, poco a poco a sus raíces musicales, las cuales asegura amar.

Fue durante el fin de semana, y dos días después de que los abogados presentaran los argumentos finales en su juicio que el actor realizó una aparición sorpresa durante el concierto de Jeff Beck, impactando a todos los presentes en el lugar.

Según muestran los vídeos y las fotos de la actuación que ya le dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales, se puede observar a Depp tocando la guitarra y cantando una interpretación del clásico de John Lennon "Isolation" que él y Beck lanzaron como su primer single juntos en abril de 2020.

Sobre el lanzamiento de su versión de Isolation en 2020, Beck dijo: "Johnny y yo hemos estado trabajando en la música juntos durante un tiempo y grabamos esta pista durante nuestro tiempo en el estudio el año pasado ... usted estará escuchando más de Johnny y yo en poco tiempo", aunque no ha habido más lanzamientos desde Isolation.

Además, durante su aparición, el guitarrista, de 77 años, y el actor, de 58 años, también presentaron frente a la multitud sus versiones de "What's Going On", de Marvin Gaye, y "Little Wing", de Jimi Hendrix.

Los vídeos rápidamente se llenaron de comentarios de cientos de fanáticos que celebraron la presencia del actor en el escenario, con comentarios como:

"Bueno... qué sorpresa nos llevamos anoche cuando Johnny Depp se unió a @jeffbeckmusic en el escenario", o "¡Deseando a @jeffbeckmusic buena suerte para el resto de su increíble gira y un gran agradecimiento a Johnny Depp por unirse a nosotros!".

Depp lleva un largo tiempo incursionando en la música rock, incluso con su supergrupo Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry de Aerosmith. En 2015, grabaron con Paul McCartney, y Depp aparece en el vídeo de la canción My Valentine de McCartney, también tocando la guitarra.