Revelan primer tráiler del live action de 'Pinocho'

Después de una ansiada espera, Disney ha presentado el primer tráiler y póster de la película de acción real "Pinocho". Fue durante el programa Good Morning America, que la compañía decidió presentar el primer avance de la próxima versión de Pinocho, inspirada en el clásico animado de 1940.

Imagen / Disney

El primer avance nos ofrece un vistazo a Tom Hanks como Geppetto, Cynthia Erivo como el Hada Azul y Pepito Grillo: "Luz de estrella, estrella brillante, primera estrella que veo esta noche", dice Geppetto en el teaser tráiler, recitando la icónica oración de la película original. "Ojalá pueda, ojalá pueda, tener el deseo que deseo esta noche".

Aunque el tráiler de Pinocho no revela del todo a la marioneta titular, las primeras imágenes del Pepito Grillo y el Hada Azul de acción real ofrecen emocionantes vistas de lo que está por venir en el remake de Disney.

Una Hada Azul diferente

La dos veces nominada al Oscar Cynthia Erivo tendrá su propia visión del icónico personaje del Hada Azul, concretamente con su propia interpretación de "When You Wish Upon A Star" de Cliff Edwards, un tema, que se convertiría en la canción oficial utilizada durante los logotipos de los estudios Disney para películas y programas de televisión, y que fue cantado originalmente por Pepito Grillo en la película de animación de Pinocho de 1940.

Imagen / Disney

Pero no solo se reveló el primer avance del live-action, sino que también el póster oficial que muestra a Pinocho, casi completamente silueteado contra un cielo naranja. La silueta del personaje muestra que lleva el mismo atuendo que su homólogo animado original, con su característico gorro amarillo y azul que tiene una pluma roja asomando por un lado.

¿De qué trata Pinocho?

Pinocho cuenta la historia de una marioneta de madera del mismo nombre, tallada por un hombre llamado Geppetto, que cobra vida gracias al Hada Azul después de que el tallista pida un deseo a una estrella fugaz. Basada en la novela infantil de 1883 titulada Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, la película original de 1940 del mismo nombre sigue a Pinocho y a su conciencia, Pepito Grillo, en su búsqueda para convertirse en un niño de verdad.

El 2022 se prepara para ser el año de Pinocho, pues se estrenarán tres adaptaciones diferentes del emblemático libro infantil. El pasado mes de marzo se estrenó una película de animación protagonizada por Pauly Shore como el muñeco titular, mientras que a la versión de Disney le seguirá rápidamente la adaptación en stop-motion de Netflix, realizada por Guillermo del Toro, mientras el público espera la llegada de Pinocho de Robert Zemeckis, la cual tiene previsto su estreno el próximo 8 de septiembre, el mismo día en que se celebra el Día Disney+ de este año.