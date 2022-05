Ya-papáNtallate con el minuteto de Ya Párate y LOS40

Durante todo junio en ¡Ya Párate! celebramos a papá con pantallas de 40 pulgadas.

Bases

Participan todas las personas que quieran regalarle a papá una pantalla de 40 pulgadas. Los participantes deberán habitar en la República mexicana y no existe restricción de edad. De ser menores de edad, el padre, la madre o el tutor deberá consentir que el menor participe llenando la solicitud de “Menor de edad” en el registro. Los participantes deberán seguir las redes sociales de LOS40 México en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Los participantes no deberán haber ganado en ningún concurso de la estación en los 8 meses previos a su inscripción. Los participantes podrán registrarse a partir del 31 de mayo y hasta el 29 de Junio.

Dinámica

Dale me gusta al Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTuber de LOS40México. Ingresa a los40.com.mx entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde y dale click en el banner: ¡Ya papáNtallate! Regístrate y contesta la pregunta que te aparecerá en pantalla.

Si eres de las 3 primeras personas que hayan contestado correctamente y en el menor tiempo posible el puzzle publicado en los40.com.mx, tendrás la posibilidad de participar por el premio en la llamada que te haremos al día siguiente durante el programa “Ya Párate”.

De esas 3 personas se llamará primeramente para participar por el premio a aquella que haya registrado el menor tiempo posible y así sucesivamente.

4. El participante que reciba nuestra llamada durante el programa, deberá:

a) Contestar antes de que la llamada sea transferida a buzón. De no hacerlo así o si la llamada se fuera a buzón se pierde la oportunidad de participar por el premio y se llamará a la siguiente persona que haya contestado la pregunta correctamente y en el siguiente menor tiempo posible.

b) Contestar a nuestra llamada gritando ¡Ya Párate! A mí no me gusta a mí me encanta. De no hacerlo de esta manera se pierde la oportunidad de participar por el premio y se llamará a la siguiente persona que haya contestado la pregunta correctamente y en el siguiente menor tiempo posible.

c) Por día se realizaran un máximo de 5 llamadas de las cuales 3 deberán ser contestadas ya sea de manera correcta o incorrecta.

5. Una vez que el participante haya contestado la llamada conforme a lo indicado en el numeral 4 jugará el Minuteto, en donde:

Tendrá que contestar 5 preguntas de cultura general correctamente en menos de un minuto. Dichas preguntas contarán con la opción de verdadero o falso.

Al cometer un error el participante pierde su oportunidad de participar por el premio y cede su lugar a la siguiente persona que haya contestado la pregunta indicada en el numeral 2 correctamente y en el siguiente menor tiempo posible.

Si ninguna de esas 3 personas cumple con lo establecido en la mecánica para participar por el premio y/o resulta ganadora, se pierde el premio de ese día, mismo que no será acumulable a los días siguientes de la promoción.

El premio

Una pantalla de 40 pulgadas. Misma que será entregada en los 45 días hábiles posteriores a ser acreedor del premio.

Vigencia