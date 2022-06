Esto dijo Johnny Depp tras la victoria que obtuvo en el juicio contra Amber Heard

Los momentos de tensión terminaron luego de que los miembros del jurado presentes en la batalla legal que se disputaron Johnny Depp y Amber Heard dieron su veredicto final.

Y es que como muchos saben, la decisión fue unánime, ya que ambos se difamaron mutuamente. Sin embargo, para muchos, Depp habría ganado el caso, luego de que la jueza determinara que Amber debía darle como compensación 15 millones de dólares, mientras que ella solo deberá darle dos mdd.

También puedes leer: Amber Heard asegura que perder el juicio significó “una derrota para las mujeres”

Cabe señalar que Amber ya expresó su sentir en su cuenta de Twitter al asegurar que al perder el juicio, “también perdían otras mujeres”.

Y lo que pocos se esperaban, era que Johnny utilizara sus redes sociales para compartir sus primeras declaraciones tras “haberle ganado” el caso a su ex esposa.

Quizá te interese: Johnny Depp gana juicio por difamación contra Amber Heard; éstas son las cláusulas que los actores deberán cumplir

Primeramente hay que destacar que por motivos laborales el actor no se encontraba presente en el juicio, y fue por esa razón que decidió utilizar sus redes para expresar lo siguiente:

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis allegados, de los más cercanos a mí, y también, las vidas de las personas que durante muchos, muchos años han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se lanzaron acusaciones falsas, muy graves y criminales contra mí a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera”.

“Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión. Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome”.

Te recomendamos: Johnny Depp podría protagonizar “Beetlejuice 2”



“Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado. Estoy y he estado abrumado por el colosal apoyo y la amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación, y que los que me apoyan nunca se den por vencidos. También espero que la posición vuelva a ser la de inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación”.

“Quiero reconocer el noble trabajo del juez, los jurados, el personal del tribunal y el Sheriffe que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi diligente e inquebrantable equipo jurídico, que ha hecho un trabajo extraordinario para ayudarme a a compartir la verdad. Lo mejor está por venir y un nuevo capítulo finalmente ha comenzado. Veritas numquam perit. La verdad nunca perece".

También puedes leer: Elon Musk rompe el silencio y habla sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard