Mujer va al aeropuerto a recoger a su novio de internet y él no la reconoce

A diario, muchas son las historias que se hacen viral en las redes sociales, tanto así, que podríamos decir que ya nos acostumbramos a ver momentos de personas que atraviesan por situaciones obvias pero inesperadas.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que recientemente circuló en la red la historia de una chica que fue a recoger a su novio que conoció por internet al aeropuerto, pero al momento en que se iban a encontrar, éste no la reconoció.

¿Te imaginas lo que sintió? ¿Qué hubieras hecho tú?

Por lo que se puede ver en el video corto de TikTok, el joven pasó frente a su novia virtual pero no la reconoció, y fueron los segundos de incertidumbre los que hicieron que el momento de su encuentro conmoviera a más un internauta.

Todo sucedió en el aeropuerto de Guadalajara, y dicha historia fue compartida por Iris Cuevas (iris.mochilove) el fin de semana pasado en TikTok. Desde entonces, el primer video ha acumulado más de 15 millones de reproducciones en esta plataforma.

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía”, explicó Iris en el segundo video.

La joven le dio su teléfono a unas mujeres de Chihuahua que no conocía para captar el momento del feliz encuentro. Curiosamente, terminaron grabando un video que se divulgaría a lo grande en las tendencias de la red.

Cabe mencionar que Iris conoció a Federico en un grupo de mochileros y desde entonces habían tenido una relación a distancia. Explicó que daría mayores detalles a sus nuevos seguidores en un video posterior.

El segundo video que subió a su cuenta de TikTok ya mostró las imágenes del final feliz. “50 horas de viaje que terminaron en un beso”, dijo.

