Los cuestionamientos y polémicas de ‘Lightyear’

La polémica en torno al estreno de la nueva cinta de “Lightyear” continúa, esta vez salieron cuestionamientos sobre el porqué Disney Pixar decidió cambiar la voz del actor Tim Allen por la de Chris Evans.

Durante toda la saga de “Toy Story”, el actor de “Santa Cláusula” y la serie Mejorando la Casa”, prestó su voz al personaje de Buzz, incluso en la cinta animada “Buzz Lightyear, Comando Estelar: La Aventura Comienza”.

Te puede interesar: Publica primer tráiler de Chris Evans como 'Buzz Lightyear'

Tras las críticas, Disney argumentó que en este spin-off se da a conocer la vida real del astronauta y no una aventura más del juguete, por lo que la voz tenía que ser diferente y eligieron al actor de “Capitán América” para personificar al guardián espacial.

"Nuestro Buzz Lightyear es el protagonista, él no es el personaje que acompaña a Woody, así que necesitábamos tener un personaje más desarrollado. Chris (Evans) trajo mucho de eso a la mesa, él es genial con el humor y la comedia… él es el superhéroe que todos conocemos. Realmente encarna el tipo de protagonista totalmente conectado a la tierra que queríamos retratar”, explicó la casa productora en una reciente entrevista.

“Lightyear”, en su doblaje original, inglés, cuenta con las voces de Chris Evans (Capitán America), Keke Palmer (Akeelah and the Bee), Peter Sohn (Ratatouille), James Brolin (Los Reagan), Taika Waititi (Jojo Rabbit), Dale Soules (Awol) y Uzo Aduba (Orange is the New Black).