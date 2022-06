Chris Evans quiere volver a Marvel como la Antorcha Humana

Chris Evans se ha consolidado como uno de los actores con una carrera artística prodigia, ganándose el corazón de miles de fanáticos de los superhéroes al interpretar el papel soñado por muchos, el Capitán América, pero nunca hubiéramos imaginado que le encantaría regresar al Universo Cinematográfico de Marvel, pero lejos de este personaje.

Y es que puede que Evans no esté preparado para volver a enfundarse el escudo del Capitán América a corto plazo, pero eso no significa que el actor no tenga cabida en el moderno MCU con su antiguo papel de Johnny Storm.

TE RECOMENDAMOS: Ryan Gosling vs. Chris Evans: revelan primeras imágenes de 'El agente invisible

Recientemente, el actor confesó que estaría más que dispuesto a retomar el personaje de la Antorcha Humana, personaje con el que iluminó la pantalla en el par de películas de Los Cuatro Fantásticos de Tim Story.

Al ser cuestionado sobre volver a interpretar a Johnny Storm, el actor dijo: “¿No sería genial? No, nadie ha venido a hablarme de eso. Quiero decir que ya no tengo el mismo aspecto. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, estoy viejo. Pero me encanta ese personaje, pero creo que... ¿no están haciendo algo ahora con Los Cuatro Fantásticos?”.

El actor incluso se atrevió a confirmar que, incluso preferiría ese personaje antes de regresar como Steve Rogers, al que interpretó durante una década en varias películas del MCU.

"Me encantaría. En realidad sería más fácil de vender para mí que volver como el Capi. ¿Sabes lo que quiero decir? El Capi es muy valioso para mí. Y sabes, casi no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su equilibrio. Así que, me encantó ese papel y, ya sabes, quién sabe”, añadió Evans sobre volver a interpretar a la Antorcha Humana.

TE PODRÍA INTERESAR: Chris Evans y Scarlett Johansson se unen en nuevo film "Project Artemis"

Por el momento, Evans no tiene planeado regresar al MCU, sin embargo, el multiverso permitiría que volviera como Antorcha Humana como un one-off o cameo, de forma similar a como lo hicieron Tobey Maguire y Andrew Garfield en "Spider-Man: Sin vuelta a casa".