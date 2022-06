Natanael Cano causa polémica por la forma de correr a fans de su casa

Una vez más, Natanael Cano dio de que hablar, esta vez luego de la reacción que tuvo con sus fans y la forma en que los corrió de su casa.

Como algunos recordarán, hace tan solo una semana, el cantante causó polémica luego de que en sus historias de Instagram pidiera a sus seguidores que no se le acercaran a pedirle fotos cuando estuviera en su tiempo libre.

“Me quitan el poquito tiempo libre que llego a tener”, dijo molesto. Por supuesto que dicho comentario generó una ola de críticas, pues muchas personas se sintieron ofendidas ante la decisión del cantante de ‘Corridos Tumbados’.

El cantante aseguró que no se quería tomar fotos con fans en sus tiempos libres / Instagram/natanaelcano

Y ante eso, Cano defendió su postura y dijo que la razón detrás de su negativa a las fotos es que las personas lo “usan como objeto”.

“A veces ni me preguntan cómo estoy, o cómo me siento, y es cuando tú dices ‘wow, soy un objeto’, ¿me entiendes?, a esta gente no le interesa cómo estoy o cómo me siento”, señaló Natanael en su Instagram.

No obstante con lo anterior y como comentamos al principio, el rapero volvió a causar polémica, pues ahora corrió a sus fanáticos de su casa e incluso los amenazó con llamar a las autoridades.

Fue través de un video filtrado, donde se puede ver al intérprete de ‘Brillo’ arremetiendo contra unos fanáticos que se presentaron fuera de su casa y asegurando que iba a llamar a la policía si no se iban de su propiedad.

“Dejen de grabar, les vamos a mandar a la policía, al chile, dejen de grabar”, expresó Cano con molestia, quien además reiteró que no se volvería a tomar fotos con sus fans: “Yo no me dedico a tomarme fotos”, indicó.

A raíz del video, las opiniones en redes sociales se dividieron, pues algunos apoyaban las acciones del artista, mientras que otros lo señalaron por su mal comportamiento, pues consideran que debería ser más agradecido con su público.

“Debería de darles las gracias a quién lo escucha y se toma el tiempo en verlo”, “ya se siente de otro mundo”, “ojalá nadie fuera a sus conciertos”, “él tiene derecho a su privacidad”, “deben darle su espacio” y “todos necesitamos un tiempo libre”, son algunos comentarios que se podían leer en internet.

