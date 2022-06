Joven asegura que come comida para perro porque no le alcanza el dinero

Él hombre no tiene dinero para alimento normal / Getty images

“Desde que estoy arruinado he recurrido a comer comida para perros. Solo como comida seca para perros, nunca he probado las húmedas”, dijo el joven.

Cabe señalar que en un principio el joven no levantó ninguna sospecha, pues mantenía esa situación en secreto, sin embargo, un día uno de sus compañeros de cuarto se dio cuenta que almacenaba varias bolsas de croquetas aún sin tener mascotas.

Quizá te interese: Mafe Walker: ¿Quién es la mujer que se ha hecho viral por “dominar” dialecto extraterrestre?

“Cuando uno de mis amigos visitó la habitación y vio montones de comida para perros, me preguntó por qué. Le dije que era para mi y él solo dijo qué carajo”.

¿Qué piensas de lo que come? / Getty images

Con el tiempo, el joven no pudo evitar cuestionarse si a la larga el comer croquetas de perro no le afectarían su salud, y a pesar de las dudas que comenzaban a surgirle él no hizo nada para saber que tanta afectación podría generarse en un futuro.

Por supuesto que algunos usuarios de la red al enterarse de la historia del muchacho le comenzaron a dar consejos, justo para que en el futuro no acarreara problemas de salud.

Te recomendamos: Empleado de Disneyland arruina propuesta de matrimonio, pero da un mágico regalo

“La comida para perros es económica y está cargada de ingredientes de relleno que son apenas digeribles. Básicamente defecarás más y no obtendrás los nutrientes que esperas”, comentó un usuario de la red.