Universidad de Argentina entrega el primer título no binario

Cada vez son más las puertas que se abren a la inclusión, y no es para menos, ya que por décadas millones de personas en todo el mundo han exigido que se respete el libre albedrío y la libertad de expresión.

Por supuesto que todo el esfuerzo que se ha hecho ha valido la pena para que cada vez más personas le den poder a su voz, y es justo por eso que hoy te queremos contar la historia del primer profesore en recibir un título no binario y el cual fue entregado por la Universidad Nacional de la Plata.

Mel Randev Gutiérrez se convirtió en la primera persona con el título de Profesore en Comunicación Social y fue la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la universidad ubicada en Argentina la que le expidió este título, como un paso hacia la inclusión de personas no binarias.

“Con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos, hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando este título para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede”.

Cabe señalar que hasta ahora, en la UNLP sólo se expedían títulos expresados en masculino o femenino, pero esta costumbre ya llegó a su fin luego de que la universidad compartiera por primera vez en un comunicado el documento oficial en el que se autorizaba la expedición del diploma que da a Mel el título de Profesore en Comunicación Social.

Este documento fue gestionado por la Secretaría de Género de la institución, dirigida por Delfina García Larocca, quien destacó que es parte de una lucha por el acceso al trabajo de las personas LGBTQI+.

Tener un título que representa tu identidad de género, señaló Delfina, te posiciona desde otro lugar al momento de buscar un trabajo en el cual te traten como te sientes, como realmente eres.

La expectativa, tanto de Mel como de las autoridades escolares, es que esta nueva forma autorizada de título sea aprovechada por otras personas no binarias.

