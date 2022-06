Mujer despierta del coma y se entera que su novio se fue con otra

Seguramente, y en más de una ocasión, has escuchado sobre alguna historia de amor que no terminó nada bien, y esto a pesar de que en un principio todo entre las dos personas parecía ir de maravilla.

Relacionado a lo anterior, es importante comentar que no siempre las relaciones terminan por una infidelidad, falta de acuerdos o por la rutina, muchas veces es por una enfermedad e incluso porque uno de los dos entró en coma, justo como te lo contaremos a continuación.

Resulta que Brie Duval descubrió que su pareja, a quien ella llamaba su “alma gemela”, ya salía con otra mujer cuando ella despertó del coma.

A través de TikTok, Brie contó que sufrió un accidente en agosto de 2021, el cual la dejó en coma por tres meses.

Chica entra en coma y su novio se va con otra / Internet

Claro que al despertar uno pensaría que sólo vería rostros felices para recibirla de nuevo en el mundo, pero eso no sucedió. Sus padres estaban en Australia y no podían visitarla en Canadá por las restricciones de la pandemia. El único que podría ir a verla era su novio, pero no, él tampoco estuvo presente cuando Brie regresó a la vida.

En un principio, no entendía porque su novio estaba distante, y de hecho ella no fue la que tuvo que indagar para enterarse de lo que estaba pasando, sino que fue la nueva novia de su ex pareja la que le mandó un mensaje contándole absolutamente todo.

Por lo que cuenta en su cuenta de TikTok, todo sucedió cuando al despertar, los médicos sólo le entregaron su teléfono para que se comunicara con algún familiar. En ese momento se enteró de que su novio no la visitaba pese a estar en coma, así que quiso llamarlo para saber algo de él.

Cuál sería su sorpresa al notar que la tenía bloqueada de todos lados. No le fue posible llamarlo porque tenía bloqueado su número e hizo lo mismo en las distintas redes sociales donde se seguían mutuamente. Lo único que Brie encontró en su celular al despertar del coma fue un mensaje de texto.

Pero no, ese mensaje de texto no era de su novio explicándole sus motivos o algo así (mínimo, ¿no?). El mensaje era de la nueva novia de su hasta entonces pareja, y en éste le pedía que ‘porfa’ no los buscara.

Lo peor de todo es que la joven asegura que ella y su ex novio llevaban cuatro años de relación, e incluso habían sido mejores amigos antes de iniciar su noviazgo. “Pensé que era mi alma gemela, pero pensé mal”.

¿Qué opinas de esta historia?

