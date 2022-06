Conoce la película en la que Johnny Depp y Selena Quintanilla trabajaron juntos

¿Te imaginas a Johnny Depp y Selena Quintanilla juntos en una película? Aunque pueda parecer difícil de creer, el par de estrellas compartieron cámara durante un proyecto cinematográfico en los 90.

El proyecto ocurrió durante la época en la que Depp comenzaba su camino al estrellato, con papeles como “Cry-Baby” o “El Hombre Manos de Tijera”, los cuales le abrieron la oportunidad de trabajar con otra estrella que empezaba a sonar bastante, Selena Quintanilla.

Selena tiene muy claro que no solo quería que su carrera artistica girara en torno a la música, pues también le llamaba la atención la actuación, misma que la llevó a coincidir con Johnny en “Don Juan DeMarco”.

El film fue dirigido por Francis Ford Coppola, reconocido por proyectos como ‘El Padrino’, ‘Apocalipsis Ahora’, ‘Drácula, de Bram Stoker’, entre otros, y que gracias a ello, llevo a la comedia romántica, interpretada por Depp, Marlon Brando y Faye Dunaway como protagonistas, a ser una de las más reconocidas.

Y aunque Johnny y Selena no interactuaron como tal en el film, la escena de la Reina del TexMex fue con mucho estilo mexicano, en dónde la cantante, entonces 22 años, daba una serenata al psicólogo y su pareja durante una cena romántica en un restaurante, como una cantante de mariachi, interpretando una versión en español del tema de la película, “Have You Ever Really Loved a Woman?”.

“Es un pedacito cortito. Soy una cantante de música de mariachi”, expresó Quintanilla durante una entrevista sobre la cinta que fue estrenada en 1995. Su pequeña aparición, pero su gu gran talento provocó que la gente empezara a notar que la texana no solo se le daba muy bien la música, sino que también podía actuar.

Pero está no fue la única forma en la que Selena colaboró en el film, pues participó en el soundtrack de la cinta con cuatro temas. En los créditos no aparece con su nombre tan icónico como lo conocemos, sino como “Cantante (Singer)” y con el nombre Selena Perez.

Lamentablemente, la Reina del TexMex no pudo ver su participación en el proyecto, pues cuatro meses antes de su estreno, la cantante perdió la vida a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldivar.

¿De qué trata “Don Juan DeMarco”?

La historia sigue a un psiquiatra interpretado por Marlon Brando a sólo 10 días de su retiro. Pero él y su esposa se enfrentan a un caso peculiar, el de Don Juan DeMarco, el papel de Johnny Depp, un hombre con depresión quien asegura ser el verdadero Don Juan.