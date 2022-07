Estas son las supuestas pistas que confirmarían que ‘Anne With an E’ vuelve a Netflix

Ya hace un tiempo que se perdió la esperanza de que la popular serie de Netflix “Anne With an E” regresara a las pantallas con una cuarta temporada, y es que no es para menos, ya que esta producción se ha convertido en una de las más populares y queridas, al punto de que millones de fans en todo el mundo han pedido en repetidas ocasiones que se continué con la grabación de la historia que se quedó inconclusa.

A pesar de lo anterior, recientemente en las redes sociales comenzaron a circular posibles “pistas” de que la serie de Anne podría regresar a la plataforma de streaming más vista del mundo.

Y es que fans comenzaron a atar cabos y descubrieron escenas dentro de la serie de “Stranger Things” que podrían indicar que la actriz Amybeth Mcnulty está retomando su papel como Anne Shirley.

This is the correct reaction to seeing Amybeth McNulty in Stranger Things pic.twitter.com/CBooZV8yuC — Netflix (@netflix) May 27, 2022

Por los detalles que se tienen, todo parece indicar que las sospechas comenzaron cuando vieron la forma en que vestía el personaje de Vicky en la serie de “Stranger Things”, pues porta un estilo similar al de Anne y luce un muy característico sombrero de paja, el cual solía usar para la historia que saltó a la fama casi de inmediato.

Es por lo anterior que más de uno se atrevió a asomar la posibilidad de que esto sería tan solo un indicio de un posible regreso de esta producción a Netflix, luego de que éste tomara la decisión de cancelarla de su programación debido a que CBC no estaba dispuesta a seguir vinculando esta historia con el gigante streaming debido a que esto afectaba la producción nacional, logrando así una total decepción para la fanaticada que quería seguir disfrutando de la vida de esta inquieta y muy inteligente protagonista.

Finalmente, por lo que se intuye y lo que quieren los fans, todo podría indicar que más pronto de lo que te imaginas la serie de “Anne With an E” podría regresar a la pantalla chica, mientras tanto no hay que perder la esperanza.

