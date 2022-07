Jaime Maussan pide que “no tomen en serio” a Mafe Walker

Como muchos saben, hace apenas unas semanas se hizo viral en un programa de televisión, una mujer que aseguró que podía hablar lenguaje extraterrestre.

En un principio Mafe Walker, la mujer que asegura hablar idioma alienígena, causó revuelo en las redes sociales, pues no solo le llovieron comentarios negativos respecto a su peculiar forma de hablar, sino que terminó siendo objeto de burlas, críticas y memes.

También puedes leer: Aparece extraño remolino de luces en el cielo de Nueva Zelanda

A pesar de que ya han pasado varios días, esta mujer sigue dando mucho de que hablar, tanto así que Jaime Maussan, el famoso buscador de ovnis y conductor del programa “Tercer Milenio”, dio su opinión acerca de lo que piensa de ella.

En su opinión, Mafe no tiene credibilidad pues nunca ha mostrado pruebas sobre su supuesta capacidad para entender el idioma alienígena.

Quizá te interese: La NASA informa que investigará de forma oficial a los OVNIS

“No tiene ningún fundamento. ¿Cómo la vamos a tomar en serio? Yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas. Necesito evidencias. No tengo ninguna con esta persona. La respeto y es muy respetable lo que ella hace, pero, hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar. No tengo ningún elemento para darle veracidad. Vamos a un plano serio y a mí me gustaría que presentara pruebas. Si ella me demuestra que efectivamente así hablan los extraterrestres, a lo mejor le puedo creer”, fueron las palabras de Maussan.

Cabe señalar que lo anterior lo hizo en un contexto en donde en distintos eventos a los que ha asistido, Maussan ha pedido que se tome con seriedad al fenómeno OVNI y al estudio de los posibles encuentros con seres extraterrestres. Por ello, al menos hasta que se demuestre lo contrario, él ya no opinará sobre el tema Mafe Walker.

Te recomendamos: Investigador asegura que existen cuatro civilizaciones 'hostiles' en nuestra galaxia



¿Qué opinas de lo que dijo el periodista?