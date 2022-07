Niña estudia debajo de caja de cartón mientras su papá lava autos

Las redes sociales nos han hecho testigos de cientos de historias en las que nos dan el claro ejemplo que, pese a las adversidades, cuando se quiere, se puede, como la historia de María, una pequeña que estudia bajo una caja de cartón mientras su padre trabaja lavando autos.

María es originaria de Trujillo en Perú, y le gusta mucho acudir a la escuela, lamentablemente este ciclo escolar se quedó sin espacio en la institución a la que acudía, sin embargo, su papá decidió apoyarla lo más que pudiera para que continuara aprendiendo.

Su padre, José Gonzáles, no tiene con quién dejar a su pequeña, por lo que no duda en llevarla consigo a su improvisado centro de trabajo, en dónde su padre le colocó una pequeña mesa con una caja de cartón como techo para que está no se asoleé.

Ahí, la pequeña con gran pasión y tenacidad, continúa estudiando lo mejor que puede, mientras su padre, además de lavar autos, también realiza trabajos de jardinería, pintura y contrsucción, esforzandse día con día para que nada de falte a la pequeña María.