Rihanna se convierte en la multimillonaria más joven de Estados Unidos

Rihanna parece tenerlo todo, éxito mundial como cantante, una hermosa familia a lado de su pareja A$AP Rocky y también en su faceta como empresaria logró hacer un imperio en el mundo de la moda y la cosmética con su marca Fenty Beauty.

Con dicha línea de cosméticos logró a inicio de año entrar a la exclusiva lista de Forbes que la nombró como una de las artistas más ricas del mundo con residencia en Estados Unidos, tras una nueva actualización la intérprete de “Umbrella” se posicionó en el puesto número 21, con una fortuna que asciende a los 1.400 millones de dólares.

“Self-made” es un término que se usa para señalar a las personas que han generado su fortuna por cuenta propia, y no como consecuencia de una herencia, el cual es el caso de una gran parte de los multimillonarios jóvenes alrededor del mundo.

Kim Kardashian ocupa la posición 16 con una fortuna que asciende los 1.800 millones de dólares, sin embargo, se sitúa por debajo de la originaria de Barbados en la clasificación que solo considera a las empresarias “hechas a sí mismas”.

Con 34 años Rihanna se coronó como la mujer más joven y más rica de Estados Unidos.

“Mi dinero no es para mí. Siempre entra en el pensamiento de que podría ayudar a alguien más. El mundo puede llevarte a pensar que las cosas equivocadas son la prioridad y esto, realmente, puede hacerte perder el enfoque de la existencia y de lo que significa estar vivo”, expresó la famosa en una reciente entrevista para The New York Times.

Otra de las celebridades que destacan en esta lista es Taylor Swift, de 32 años, que cuenta con una fortuna de 570 millones de dólares; Lucy Guo, cofundadora de Scale AI, quien posee 40 millones de dólares a la edad de 27 años y Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble, de 32 años, que tiene una fortuna de 40 millones de dólares.