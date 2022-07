Ya tiene treinta, es coqueta y prospera. Así es Jenna, la niña de “Si tuviera 30”

La película “Si tuviera 30” encantó con su la historia de Jenna, una adolescente de 13 años, fan de Michael Jackson y la revista Poise que tras un caótico cumpleaños con los populares del colegio la pequeña sólo desea convertirse en adulto. Con ayuda de unos polvos mágicos logra despertar 17 años después envuelta en mil dudas que tiene que resolver.

Lee también: Hija de Ben Affleck y Jennifer Garner se identifica como género no binario

Pero lo que enterneció a todos fue la actuación de Christa Brittany Allen, mejor conocida como Christa B. Allen, quien dio vida a la pequeña de trece años y que en sus 30 es personificada por Jennifer Garner.

Y sí, ya han pasado 18 años desde el estreno del filme y Christa B. Allen ha cumplido su sueño de tener 30 y ahora luce igualita a Jennifer Garner. Aquí algunas fotos.

Aunque recordemos a la actriz como la adolescente que quiso tener treinta, ser coqueta y prospera, no es la única película que ha hecho, en su trayectoria destacan: “Los fantasmas de mis ex novias”, “Detention of the death”, Revenge” y participaciones en series como “CSI: Las Vegas” y “Grey’s Anatomy”.

Lee también: Jennifer Garner y Mark Ruffalo sorprenden al reencontrarse después de 18 años de ’Si tuviera 30’



Sin embargo, “Si tuviera 30” fue un fenómeno mundial, tanto que incluso algunas celebridades han recreado sus icónicos vestuarios, como es el caso de Ariana Grande quien decidió convertirse en Jenna Rink y lució el vestido Versace que con sensualidad y gracia portó Jennifer Garner en 2004.