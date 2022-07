Christian Nodal sorprende al reaccionar a las declaraciones de Belinda

Ya nos estamos acostumbrando a que Christian Nodal sea el tema de conversación en las redes sociales, y es que desde el año pasado se ha mantenido en el ojo del huracán, primero al romper el compromiso que tenía con Belinda, después por los rumores que se suscitaron en torno a la supuesta relación que comenzó a tener con la rapera Cazzu.

Aunado a lo anterior, el cantante de regiomontano ha sido flanco de fuertes críticas, sobre todo por sus ya incontables cambios de look, y hasta por la pelea que protagonizó con el reguetonero J Balvin.

No obstante con todo eso, Nodal llamó una vez más la atención de la red, al reaccionar a la declaración que Belinda dio a una famosa revista.

Y es que por si no lo sabías, la ojiverde reconoció en una entrevista para un medio español que se había equivocado en su relación con el intérprete de “Botella tras botella”.

De hecho, ella aseguró que no había tomado las mejores decisiones en su relación y que no debió ser tan abierta públicamente. “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cag..’ en Vogue? Pues pon que la cag… En todos los aspectos”.

La reacción de Christian Nodal

Contrario a lo que muchos esperaban, esta vez Nodal decidió guardar distancia de las declaraciones que pudo haber dado su exprometida, pues no ha dicho nada al respecto, y al parecer ni lo hará, ya que se ha dejado ver haciendo cosas positivas, como por ejemplo regalándole a uno de sus exprofesores una camioneta de lujo.

Al parecer el cantante de regiomontano está cumpliendo la promesa que le hizo en algún momento a su maestro. “Cuando sea famoso le voy a regalar un carro”.

Fue así que Nodal le mandó una camioneta nueva a su profesor, haciendo efectiva la promesa que le hizo siendo un niño inocente y sin imaginar que se iba a convertir en un gran cantante de regional mexicano. Tras esto el maestro le agradeció con un emotivo mensaje en redes sociales

“Los tiempos de Dios son Perfectos... Gracias Kisha... Cristian, una promesa de cuando eras niño: ‘maestro cuando sea famoso le voy a regalar un carro’. Promesa realizada. Gracias y que Dios te Bendiga... Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu Profe. FFrank Javier Gtz Sierra y yo también te quiero mucho”.

