Le llueven criticas a Camilo por usar falda

Recientemente, el cantante Camilo se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales, esta vez no por su música o la relación que lleva con Evaluna Montaner, tampoco por su bebé índigo, sino porque al compartir una imagen de él portando una falda en su cuenta de Instagram, se convirtió en el flanco de burlas y críticas.

Cabe señalar que el cantante tomó la decisión de subir una fotografía de él usando falda con la finalidad de darle la bienvenida al verano, sin embargo, pareciera que a sus fans este look no les gustó del todo, pues llenaron de comentarios negativos el perfil del cantante.

Todo comenzó cuando el colombiano compartió uno de sus característicos mensajes positivos con sus seguidores. El texto estuvo acompañado de una foto en la cual posó con una falda larga color negro mientras está relajado en el jardín de su casa.

“Verano azul. Si alguien anda esperando una señal para saber cuándo es “el momento correcto” para dar un paso, ESTA ES LA SEÑAL. “El momento correcto” es una trampa de la mente!! No existe! A crearlo”.

Como respuesta algunos de sus seguidores opinaron que no les gustaba su look con falda, pues no le favorecía y criticaron su manera de vestir.

A pesar de lo anterior, también hubo quienes salieron en su defensa y le mostraron su apoyo por medio de mensajes como: “¡Qué guapo!” y emojis.

Cabe señalar que el cantante de “Tutu” ha sido uno de los artistas que han desafiado los estándares del género con su imagen, pues además de utilizar ropa que se considera femenina, también ha comenzado a usar maquillaje y se pinta las uñas.

No obstante con lo anterior, él y su esposa Evaluna, también decidieron ponerle un nombre neutro a su bebé: Índigo, nombre que eligieron antes de saber su género.

Tras la llegada de su bebé. Camilo retomó su carrera artística junto a Evaluna Montaner. Ambos se embarcaron en su gira “De adentro pa afuera Tour”.