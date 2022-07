Confirman la biopic de Amy Winehouse: ‘Back to Black’

Amy Winehouse dejó un gran legado en el mundo de la música, y sin duda Back to black se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas y melancólicas de su trayectoria.

Por ello, después de darle tantas vueltas a proyecto, por fin se acaba de confirmar que sí habrá film sobre la mediática vida que llevó la cantante, que estará a cargo de Studiocanal, compañía que se encuentra afinando todos los detalles para la esperada película.

De los detalles, poco se sabe, hasta ahora será Sam Taylor-Johnson, directora de la primera entrega de Cincuenta Sombras de Grey, y quien era amiga cercana de la artista quien asumirá el mando de la película.

Back to black es el nombre que llevará por título este nuevo proyecto, haciendo honor a su segundo cd lanzado en el año 2006, y con el cuál obtuvo 5 Grammys.

La película abordará biográfica mostrará el ascenso a la fama y éxito de Amy Winehouse, así como también el camino a su trágica muerte el 23 de julio de 2011.

Así mismo se informó que ya se cuenta con la autorización y supervisión de su familia, incluyendo a su padre, Mitch, quien criticó el documental Amy publicado en 2015 por Asif Kapadia, calificándolo como “horrible”.

Sobre quien podría interpretar a la difunta cantante, aún no se sabe, pero los rumores suenan fuertes a que Millie Bobby Brown podría ser una buena candidata. Por lo pronto, Matt Greenhalgh quien también escribió Nowhere Boy, ya terminó el guión de Back to Black y está por distribuirlo para comenzar con el casting.