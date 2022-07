Niño envía mensajes falsos a grupo de padres para faltar a la escuela y se vuelve viral

Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía "segundo grado hoy no tiene clases". Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más.

Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celu a la mamá y mandó eso. HÉROE