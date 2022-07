Se cumple voluntad de Susana Dosamantes: cenizas son depositadas en CDMX

#PaulinaRubio en la misa para recibir las cenizas de su hermosa madre #susanadosamantes QEPD !!

A mi Pau Pau no me cae , pero he de reconocer la fortaleza y la congruencia con la que ha hecho esto que es tan difícil: un respetuoso HASTA PRONTO para su mami !! 🕊 pic.twitter.com/GHooiUP4U6