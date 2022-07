Albañil se equivoca y construye escalera al revés, ahora los dueños no pueden salir de su casa

¿Te imaginas tener que repetir el trabajo que te llevo días y mucho esfuerzo hacer? Bueno, lo anterior no está lejos de la realidad, de hecho la historia que te contaremos a continuación retrata precisamente lo anterior, y es que un albañil se hizo viral en las redes sociales luego de que construyera una escalera al revés.

Por lo que se puede ver en las red, el hombre al construir la escalera de caracol de esa forma, impidió la salida que los dueños deberían de haber tenido hacia el segundo piso.

También puedes leer: Reto visual para expertos: ¿Puedes encontrar al jinete oculto en la imagen?

“Acá visitando la obra de Chay. Se ha hecho una escalera pero no sabemos por dónde bajar. Oye Chay, ¿por dónde va a bajar la gente? ¿Qué has hecho? Chay, ¿qué has hecho?”, son las palabras del hombre que está grabando el video y que no puede parar de reír.

Hasta el momento el video corto ha alcanzado miles de reproducciones, y no se sabe que fue lo que pasó con la construcción de la casa, es decir si la tiraron o la dejaron así y solo le hicieron una modificación.

¿En qué crees que terminó todo esto?

Quizá te interese: Viral: Cacatúa conquista las redes al bailar al ritmo de Bad Bunny