Zuria Vega mantiene a sus hijos alejados de estereotipos y prejuicios de la sociedad

En una reciente entrevista Zuria Vega habló sobre la educación que le da a sus hijos y confesó que los mantiene alejados de los estereotipos y prejuicios de la sociedad, incluyendo los roles de género y los códigos de vestimenta, incluso la actriz contó que su hijo Luka, de 3 años, usa los vestidos de princesa de su hermana Lúa, de 5.

“Si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido… Al final, se trata de romper con los prejuicios tontos con los que los adultos nos hemos formado durante tantos años; de esta manera y, sin importar la identidad, todos vivirán con respeto y libertad, sabiendo que se les validará”, expresó.

Vega y Alberto Guerra han decidido que en su casa no hay roles para que sus hijos crezcan libres.

“En mi casa no existen los roles, mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par”, señaló

La forma en la que la hija del difunto actor Gonzalo Vega educa a sus hijos es parte del inmenso amor que les tiene.

“Es un amor que no conoces hasta que eres madre. Además, es la única decisión permanente en la vida, es decir, sin importar qué pase en un futuro, siempre serán tus hijos. También, lo siento como un amor incondicional, pues, con los ojos cerrados, hoy doy la vida por ellos”, contó.

“Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos. También, hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello; solo que esto se logra con el ejemplo, pues tú puedes decir lo que sea, pero si en casa no hay equidad, respeto ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará. Creo que todas esas cosas hacen la diferencia en un hogar; desde cómo se educan y qué ejemplo se les da, para que puedan crecer y ser su mejor versión, sin importar cual sea que elijan”, agregó.