Santa Fe Klan formará parte del soundtrack de “Black Panther: Wakanda Forever”

La secuela de la película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, está a la vuelta de la esquina, y desde que se compartió el primer avance oficial, los fanáticos no han parado de especular como será el film, y algo que ha dejado claro es que el talento mexicano está más que presente.

Y la última novedad es que el rapero, Santa Fe Klan formará parte de la banda sonora de la película, al sumarse a la lista de artistas mexicanos que formarán parte de la película, tal es el caso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena, quienes interpretarán a Nemor y Namora respectivamente.

TE RECOMENDAMOS: Marvel anuncia el regreso de “Avengers” con dos nuevas películas

La canción titulada “Soy” es el tema con el que Ángel se une a este universo, y fue el pasado 25 de julio que el canal oficial de Marvel en la plataforma YouTube compartió la pieza musical en la que se destaca el verso: "Soy lo que soy, no habrá otra opción, sangre y dolor siento en mi corazón", frase que formará parte del prólogo de Pantera Negra: Wakanda Forever.

Por sus increíbles estrofas, "Soy" es una canción que habla del amor al país de origen e incluso adopto uno de los gritos que representan a nuestro páis en una de las estrofas: "Viva México…", lo cual coincide con la temática que se quiere mostrar en la película.

Wakanda Forever! Stream ‘Wakanda Forever Prologue,’ featuring music by Tems, Amaarae, and Santa Fe Klan: https://t.co/DtJXufCzIs



👉 https://t.co/4cyTfdeqBd#WakandaForever is playing only in theaters November 11. pic.twitter.com/ztfr5TAUWe — Black Panther (@theblackpanther) July 25, 2022

Parte de la letra dice: “No estamos escondidos, no, no, no, estamos esperando… Ayer miré las fotografías de mi pasado que no sabía, ayer miré que ya no eres mía, soñé que te tenía, mi cama vacía”, y será el tema que acompañará al personaje que encarnará Tenoch Huerta. En la lista también están las canciones “No woman no cry”, de Tems, y “A body A coffin”, de Amaarae.

Los fanáticos mexicanos de las películas de Marvel recibieron la noticia con gran orgullo, y los usuarios de YouTube reaccionaron con entusiasmo a la canción del cantante, expresando su admiración y orgullo con comentarios como: "Imagínate tener 16 años, sales de tu barrio, firmas con Alzada y años después estás en el soundtrack de una película de Marvel", "¡Vamos México! Del barrio al mundo y hasta a Wakanda", "Orgullo mexicano", fueron algunos comentarios.

TE PODRÍA INTERESAR: Tráiler de “Black Panther: Wakanda Forever” sorprende con el mexicano Tenoch Huerta como "Namor"

La inclusión ha abierto las puertas a varios mexicanos que nunca imaginaron la posibilidad de participar en grandes productoras como lo es Disney.