Beyoncé pasa otra vez el mismo incidente: su álbum “Renaissance” es filtrado a horas de estrenarse

El nuevo álbum de Beyoncé, “Renaissance”, se filtró por completo 36 horas antes de su lanzamiento.

De acuerdo con Variety, se encontraron varios archivos de alta calidad con canciones de la cantante estadounidense, en redes sociales se llenó de comentarios sobre la filtración y algunas publicaciones mostraban copias en CD del álbum a la venta, aparentemente en Europa.

Hasta el momento ni Beyoncé ni Columbia Records, distribuidor del EP, se han pronunciado al respecto.

En junio se reveló la portada del disco, donde se le puede ver a la famosa montada en un caballo de cristal iluminado.

“Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo”, escribió la también empresaria en un mensaje junto a la portada del álbum.

La intérprete reveló la lista de canciones de su próximo material la semana pasada que incluye “America Has a Problem”, “Alien Superstar”, “Church Girl”, “Cuff It”, “Thique”, “All Up in Your Mind” y más, junto con el sencillo “Break My Soul”.

Sin embargo, no es la primera vez que esto le sucede a la artista, pues en 2011 Beyoncé informó que el famoso sencillo “Girls” había sido filtrado días antes de su estreno.

“Renaissance” marca el regreso de la ganadora del Grammy a la música.