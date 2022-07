¿Cómo ver el primer concierto virtual de Blackpink en PUBG MOBILE?

El videojuego PUBG MOBILE celebrará su primer concierto dentro del juego con las estrellas del K-pop, Blackpink.

¿Quién es Blackpink?

Es un grupo musical femenino surcoreano formado por YG Entertainment. Este cuarteto está formado por de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, mismas que se hicieron famosas con el sencillo con el que debutaron Squre One en agosto de 2016. Desde ese entonces, sus otros lanzamientos, incluyendo "DDU-DU DDU-DU" y "Kill This Love" se han convertido en éxitos internacionales. En 2019, la agrupación se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop invitado a actuar en Coachella, uno de los mayores festivales de música de los EE.UU. Posteriormente en octubre del 2020, el grupo lanzó su primer álbum de larga duración llamado "The Album", mismo que ha ocupado los primeros puestos en las listas de éxitos musicales y que ha sido reconocido con numerosos premios. Este ha superado los 1,4 millones en ventas, colocando al grupo en el primero en alcanzar tal éxito. Este cuarteto también ha realizado un primer concierto en directo bajo el nombre del último álbum en YouTube el pasado 31 de enero de 2021.

Regresan al videojuego

Tras su colaboración con PUBG MOBILE en 2020, Blackpink vuelve a deleitar a los jugadores del popular batle royale y a la comunidad BLINKs, llevando su colaboración al siguiente nivel con la realización de "The Virtual", una serie de conciertos épicos dentro del videojuego.

¿Cuándo es el concierto virtual de Blackpink en PUBG Mobile?

Los eventos comenzaron desde del 22 al 23 y del 29 al 30 de julio en Norteamérica y en Suramérica comenzaron del 23 al 24 y cerrarán del 30 al 31 de julio en el resto del mundo.

En el primer fin de semana se presentó la primera serie de eventos en la que los jugadores pudieron disfrutar de los éxitos de la agrupación, así como del debut de la canción "Ready For Love". También ofreció a los fans de Blackpink nuevas formas de apoyar a sus ídolos del K-pop obteniendo los trajes personalizados para que el grupo los llevase durante su actuación, estos estarán disponibles hasta el 31 de agosto. No obstante, los BLINKs también podrán acceder al nuevo paquete de voz de la agrupación, con comandos nunca antes escuchados de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa.

¿Cómo puedes ver el concierto virtual de Blackpink en PUBG MOBILE?

Solo hay que descargar PUBG MOBILE desde la App Store de iOS, la Google Play Store o la App Gallery de Huawei para que los jugadores puedan conseguir sus entradas gratuitas para 'THE VIRTUAL' dentro del juego y precargar el paquete de recursos del concierto ahora para prepararse para el espectáculo.

¿A que hora se puede ver el concierto virtual de Blackpink en PUBG MOBILE?

Este 29 de julio será de las 21 horas hasta las 19:00 del 30 de julio (GMT -5).

Y el 30 de julio empezará desde las 19:00 horas hasta las mismas 19:00 pero del 31 de julio (GMT -5).