Karol G le dice adiós a su icónica cabellera azul

Karol G se ha convertido en una de las artistas de urbano más queridas, su influencia en la moda y sus exitosas canciones la han puesto como una de las favoritas, además de promover el amor propio y al natural, pues la artista no le teme a posar sin filtros ni maquillaje dejando ver sus defectos y dejando en el olvido los estereotipos del cuerpo ideal.

“La Bichota” triunfó con su último look en donde lucía una larga y azul cabellera que se viralizó y hasta se creó un filtro en Instagram para que cualquiera pudiera verse como ella, sin embargo, decidió cerrar ese ciclo y renovarse, pues durante su presentación en el Tomorrowland junto a DJ Tiesto sorprendió a todos al ocultar su pelo.

Antes de que se le cuestionara la colombiana envió un emotivo mensaje explicando el porqué de la decisión.

“Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Para despedirnos mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, nos despedimos por todo lo alto… con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado”, escribió.

La intérprete enlistó todos lo bueno y malo que pasó durante la época que mantuvo el tono azul y con varios videos compartió algunos momentos especiales.

“Quiero agradecer a todos los que amaron esta era.. definitivamente estoy lista para lo que viene. Next level desbloqueado. Y no, ya no tengo el pelo azul pero sé que vamos a amar juntos lo que viene”, agregó.

Y aunque Karol G ha confirmado que ya cambió el color de su cabello sigue siendo una incógnita cuál es su nueva y renovada imagen, pero es un hecho que pronto nos sorprenderá.