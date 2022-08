Mujer bloquea de todos lados a su ex y él desesperado le escribe por la impresora

Llega una etapa en la relación en la que nada es suficiente para recuperar a la persona que se ama, y es que aunque muchas son las razones que llevan a una pareja a separarse definitivamente, lo cierto es que cuando uno de los dos toma la decisión de alejarse, ya no hay nada, absolutamente nada que se pueda hacer para volver a tener lo que se tuvo.

Hacemos mención de lo anterior, ya que hace poco en las redes sociales circuló la historia de una chica que se hizo viral al contar lo que sucedió en su vida después de que terminó con quien fuera su novio.

Esta es la historia de Julia Carlisle, quien compartió en su cuenta que un día estaba en la tranquilidad de su hogar cuando su impresora comenzó a funcionar “sola”. Al acudir a ver qué era lo que estaba pasando, se dio cuenta de que se había encendido e imprimió una hoja que contenía el mensaje “Contesta mis llamadas” y cuyo remitente era su ex.

No sabemos qué nos dio más miedo, que la impresora se encendiera de repente o que el ex acosador mandara ese mensaje, ya que todo indica que el joven estaba cerca de su casa y debido a la conexión de Bluetooth o Wifi, se pudo conectar a la máquina y así lograr su objetivo.

Y es que todo parece indicar que con su acción, el ex rompió todos los límites, pues no entendió que ella ya no quería saber nada de él, pues no por nada lo había borrado de sus redes y bloqueado de su WhatsApp.

Al respecto de las vivencias de la joven, muchos de los internautas han sugerido que proceda legalmente por acoso, pues al rondar su casa y acceder a objetos de su propiedad, fue muy invasivo y es un indicativo de que puede, incluso, llegar a tomar medidas más extremas, como entrar cuando ella se encuentre sola.

