¿Conoces el origen y significado de la frase mexicana “aguanta vara”?

Entre mexicanos es muy común ocupar frases que suenan raras pero que al final se entienden, como por ejemplo “aguanta vara”.

Y estamos seguros de que al menos en algún momento de tu vida la has ocupado, y probablemente seas de aquellos que no sepa cual es su verdadero significado, incluso cuál es su origen.

Si te pasa eso, no te preocupes pues hoy aclararemos esas dudas.

"No, aguanta vara, ya me tengo que ir", "Aguanta vara, me duele", "Pues ni modo, voy a tener que aguantar vara" son algunas de las expresiones más populares en donde se puede usar esta frase que ha acompañado al mexicano desde hace ya un buen tiempo.

Cabe señalar que esta frase, en la mayoría de las ocasiones, la utilizan para pedir un momento de tranquilidad, para pedirle a alguien que no te moleste o lastime e incluso para pedir tiempo.

Respecto a la expresión de “tendré que aguantar vara”, hace referencia a un momento en donde se deberá enfrentar una situación con valentía y resistir todos aquellos obstáculos que se lleguen a presentar.

¿De dónde surgió la frase "aguanta vara"?

Aunque te parezca poco probable e incluso increíble, debemos comentarte que esta frase proviene de la tauromaquia, ya que según lo que se cuenta se hacían comentarios entre aquellos conocedores en donde mencionaban que "el toro aguantaba muy bien la vara" como haciendo referencia a que a pesar de que le clavaron la vara continuaba defendiéndose y lanzándose contra el torero.

Hace referencia a la faena en la que a pesar de estar herido y posiblemente muera, el animal saca ímpetu y muestra el lado más bravo de su instinto para defenderse. De ahí que se utilice la expresión para hacer hincapié en pedir que alguien sea "valiente y no desista".

Habla mucho también sobre el posible castigo que se recibirá, pero hay que recibirlo con valentía a pesar de lo doloroso que podría ser.