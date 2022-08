“Si yo quiero soy mujer”: Hombre sube a vagón exclusivo para mujeres y desata polémica

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el caso de un hombre que fingió su identidad de género solo para viajar sentado en el área de mujeres del Metrobús.

Fue a través de un video que circuló en la red que se pudo observar el comienzo de una discusión entre dos mujeres que viajaban a bordo de una de las unidades del Metrobús de la Ciudad de México.

Por los detalles que se observan, todo comenzó cuando una de ellas defiende a su esposo y a otro joven por viajar en el vagón exclusivo para damas.

Dicho acontecimiento provocó que una de las usuarias mostrara inconformidad, ya que no dudó en encarar a los usuarios para que se retirarán de la zona.

Por supuesto que ante el impulso de la inconforme joven, la molestia de la otra mujer se incrementó, al punto de comenzar a insultarla y recriminarle que los hombres sentados en el vagón de mujeres no le estaban ‘quitando nada’.

“El señor es mi marido, somos familia. Respeta a una familia no tienes ni p*ta idea de lo que es eso, tuviste una madre y hubo un cabr*n que ayudó a que tú nacieras, ¿por qué no respetas eso?, ya cállate, no tienes idea de lo que es una familia”, expresó la pasajera que viajaba acompañada de su esposo e hijos.

Ante sus respuestas, la joven inconforme le reiteró que en esa zona del Metrobús no podían viajar hombres ya que es un área exclusiva para mujeres, niños, personas de la tercera edad y con discapacidad.

“Señora usted tiene que leer y comprender que esta área es exclusiva para mujeres, demuestre su educación señora”, le respondió la usuaria quien solicitaba que ambos hombres abandonaran el lugar.

No obstante con todo lo que estaba pasando, uno de los hombres que viajaba en el área de mujeres se sumó a la discusión y dijo “Hay una cosa que se llama ‘derecho de libre expresión’ y uno es libre de escoger lo que quiera ser, si yo quiero ser mujer en este momento lo seré. Yo soy mujer”, señaló el joven que venía sentado de la otra usuaria.

