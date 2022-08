"Le quitó los virus”: Abuelita limpia laptop de su nieto con agua y jabón

En el clip se observa a la mujer muy concentrada tallando la laptop con una esponja, para después sumergirla en agua y jabón para dejarla completamente limpia y así evitaro los virus en la superficie.

Mientras el chico, ya resignado se limita a ver que su computadora está toda enjabonada: “Mi abuelita le quitó los virus a mi laptop. Ahí tenía mi tesis”, se lee en el texto del video, en dónde también confirma que su tesis se encuentra dentro de la computadora.

Hasta el momento, el vídeo ya cuenta con más de 4.6 millones de visualizaciones, y se ha llenado de cientos de comentarios de usuarios que aseguran que su abuelita “solo quería ayudarlo”.

“Yo quisiera tener esa abuelita, pero ahora yo soy abuelo, le voy ayudar a mi nieto, ya vuelvo", "No importa yo volviera hacer la tesis por que cuando te falte tu abuela ni de la tesis te vas acordar", "Te escuchó decir que tenías que limpiar el disco duro y te adelantó el trabajo" "Ten por por seguro que ya no tiene virus, ni información, ni nada", "No importa cuando tienes abuelita, la laptop y tú tesis no importa, ama a tu abuela cuando no la tengas esa laptop vieja te recordara a ella", expresaron los internautas.

