Keanu Reeves protagonizará la nueva producción “The Devil in the White City”

Keanu Reeves continúa demostrando el por que es el actor favorito de muchos, y ahora ha sido confirmado para protagonizar "Devil in the White City", cuya producción ejecutiva corre a cargo de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, así como de la estrella de "John Wick".

Basado en el bestseller de Erik Larson "Devil in the White City", Reeves interpretará al Dr. H Burnham, un joven arquitecto, pero visionario que corre para dejar su huella en la historia con la Feria Mundial de Chicago de 1893, y el Dr. H. H. Holmes, el primer asesino en serie moderno de Estados Unidos y el hombre detrás del notorio "Castillo del Asesinato" construido a la sombra de la Feria.

La serie, escrita por el productor de "Castle Rock" Sam Shaw, ha estado en desarrollo durante más de una década después de que DiCaprio se hiciera cargo del proyecto en 2010.

La nueva serie será un reencuentro para DiCaprio y Scorsese, pues el dúo trabajó junto en "Gangs of New York" en 2002, "Shutter Island" en 2010 y "The Wolf of Wall Street", todas ellas dirigidas por Scorsese y protagonizadas por DiCaprio.

La serie de ocho episodios está prevista para su lanzamiento en 2024, y no se espera que la producción comience hasta el próximo año, y será el primer papel importante de Reeves en la televisión estadounidense.

Reeves ha dominado la gran pantalla desde que consiguió su primer papel importante en una película de 1986, "Youngblood". Además de la carrera de actor de cuatro décadas de Reeves, la estrella de "Matrix" también tiene experiencia en la producción. Actualmente es productor ejecutivo de "John Wick: Capítulo 4".