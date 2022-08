Cazzu recuerda el romance que tuvo con Bad Bunny

La cantante Cazzu ha sido recientemente relacionada con Crhirstian Nodal, esto después de que se le ha visto acompañarlo durante su gira “Forajido Tour”, incluso se rumora que los famosos planean irse a vivir juntos, sin embargo, ninguno ha confirmado o desmentido que exista algo más que una amistad entre ellos.

Pero el cantante de regional mexicano no es el único famoso con el que la rapera salió, ya que en su lista también está el reguetonero Bad Bunny.

Durante un programa de entrevistas la rapera reveló, el año pasado, que intentó un romance con “el conejo malo”.

“Tuve una cita con Bad Bunny, por ejemplo, pero no salió mal. Salió bastante bien”, recordó cuando fue cuestionada sobre sus relaciones.

De acuerdo con el relato, los artistas salieron cuando eran más jóvenes, en una etapa donde el intérprete de “Ojitos Lindos” aún no se volvía popular dentro del género urbano.

“Hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora. Yo no sé si nos acordamos de nosotros”.

“Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar, pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina. Nos sacó un guardia, tuvimos que correr de hecho”, agregó.

En 2018 los famosos cantaron juntos el remix de “Loca” y al final del tema se besaron frente a miles de asistentes. Lo cierto es que ninguna de las dos estrellas confirmó tener un romance.